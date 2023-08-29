Рокас Йокубайтис — о матче со сборной США: будет здорово сыграть против этих ребят

Разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис поделился эмоциями от выхода в следующую стадию чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Приятно представлять Литву на чемпионате мира в качестве стартового разыгрывающего. У меня стало больше обязанностей, но я люблю в баскетбол. Когда играешь в «Барселоне», то привыкаешь к давлению, и мне очень помог тренер Шарунас.

С кем бы хотел встретиться во втором этапе? На мой взгляд, Греция — сильная команда, поэтому нам будет легче, если Новая Зеландия выйдет в следующую стадию. Но во втором этапе соперников не выбирают, а играют за выход в четвертьфинал, и это то, что мы постараемся сделать.

Матч со сборной США? Все понимают, что нас ждёт. Будет здорово сыграть против этих ребят», – приводит слова Йокубайтиса Eurohoops.