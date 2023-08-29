Антон Квитковских: в этом сезоне мы выступим ещё лучше и добьёмся чемпионства

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился ожиданиями от предсезонных турниров и нового розыгрыша Единой лиги ВТБ, а также рассказал, какую команду поддерживает на проходящем чемпионате мира — 2023.

«Какой предсезонный турнир жду больше всего? В Турции на предсезонном турнире будет немало команд уровня Евролиги и Еврокубка. Это всегда интересно, тем более сейчас, когда у нас нет европейских турниров. А турнир, который состоится в Краснодаре 14 и 16 сентября, – он будет проходить уже при своих болельщиках. Однозначно особенный турнир. Даже немного волнительно, всё-таки ответственность будет повышенная – в своих стенах от нас будут ждать только победы. Ну и Суперкубок – в нём примут участие ведущие клубы Единой лиги ВТБ, а также команды Евролиги. Выделить что-то одно я не могу, мы готовимся к каждому турниру, в каждом есть что-то, что делает его особенным.

То, что руководство сохранило состав, сделало лишь точечные усиления – это нам только на руку. Новички точно добавят нам энергии, где-то закроют те пробелы, которые всё-таки у нас были. Уверен, что мы в этом сезоне выступим ещё лучше и добьёмся того, чего не удалось сделать в прошлом году.

Чего ожидаю от предстоящего чемпионата? Мы начинали прошлый сезон, даже не понимая, что у нас будет получаться лучше всего, были определённые сомнения. Мы тогда только собрались вместе, не знали, чего ожидать. А в этом году мы уже знаем друг друга очень хорошо – понимаем сильные и слабые стороны нашей команды. Так что чувствуем себя гораздо увереннее.

За кого болею на чемпионате мира? Вариант один – сборная Словении. Знаем, что у них есть травмированные игроки, что им будет непросто. Но всё равно мы все желаем Александру Секуличу только победы», — приводит слова Квитковских сайт «Локомотива-Кубань».