Валанчюнас — о соперниках во втором этапе: на чемпионате мира не бывает слабых команд

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас прокомментировал выход в следующую стадию чемпионата мира по баскетболу — 2023. Литовцы выиграли все три матча на групповом этапе и заняли первое место в своём квартете.

«Наша команда состоит из игроков, которые хотят побеждать. Мы — это 12 парней, которые отдают все свои силы на площадке. За нами стоит наша раздевалка. Наша работа не закончена. Первое место в группе – это хорошо, но нам нужно продолжать побеждать.

С кем бы хотел сыграть? Греция или Новая Зеландия? Мы сами должны играть усердно. Я не выбираю соперников. На чемпионате мира не бывает слабых команд. Все играют и показывают себя», – приводит слова Валанчюнаса Eurohoops.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.