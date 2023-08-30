Валанчюнас — о соперниках во втором этапе: на чемпионате мира не бывает слабых команд

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас прокомментировал выход в следующую стадию чемпионата мира по баскетболу — 2023. Литовцы выиграли все три матча на групповом этапе и заняли первое место в своём квартете.
«Наша команда состоит из игроков, которые хотят побеждать. Мы — это 12 парней, которые отдают все свои силы на площадке. За нами стоит наша раздевалка. Наша работа не закончена. Первое место в группе – это хорошо, но нам нужно продолжать побеждать.
С кем бы хотел сыграть? Греция или Новая Зеландия? Мы сами должны играть усердно. Я не выбираю соперников. На чемпионате мира не бывает слабых команд. Все играют и показывают себя», – приводит слова Валанчюнаса Eurohoops.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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