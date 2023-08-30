Кириленко: спадёт политическое напряжение, и мы быстро вернёмся на международную арену

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил мнение, что сборные России быстро вернутся на международную арену после того, как спадёт политическая напряжённость.

«У нас очень плотные контакты с международным баскетболом. Я уверен, как только чуть‑чуть спадёт политическое напряжение, мы максимально быстро вернёмся обратно», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Кириленко высказался о возможных перспективах сборной России на проходящем в эти дни в Индонезии, Японии и на Филиппинах чемпионате мира — 2023 в случае допуска команды.