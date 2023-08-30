Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко: спадёт политическое напряжение, и мы быстро вернёмся на международную арену

Кириленко: спадёт политическое напряжение, и мы быстро вернёмся на международную арену
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил мнение, что сборные России быстро вернутся на международную арену после того, как спадёт политическая напряжённость.

«У нас очень плотные контакты с международным баскетболом. Я уверен, как только чуть‑чуть спадёт политическое напряжение, мы максимально быстро вернёмся обратно», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Кириленко высказался о возможных перспективах сборной России на проходящем в эти дни в Индонезии, Японии и на Филиппинах чемпионате мира — 2023 в случае допуска команды.

Материалы по теме
Кириленко: на ЧМ-2023 сборная России, наверное, не претендовала бы на медали
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android