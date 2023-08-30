«Даллас» прекратил сотрудничество с трёхкратным чемпионом НБА

Руководство «Даллас Маверикс» приняло решение прекратить сотрудничество с центровым Джавэйлом Макги. 35-летний баскетболист становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020).

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники в лиге. Отмечается, что в скором времени Макги сможет заключить контракт с любой другой командой, как только покинет рынок отказов после отчисления «Далласом».

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, 2,5 подбора и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64, штрафных — 58,5.