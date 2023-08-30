Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда, которая интересуется Джавэйлом Макги после его отчисления «Далалсом»

Названа команда, которая интересуется Джавэйлом Макги после его отчисления «Далалсом»
Комментарии

«Сакраменто Кингз» может проявить серьёзный интерес к центровому Джавэйлом Макги, который ранее был отчислен руководством «Даллас Маверикс. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в своих социальных сетях.

35-летний баскетболист становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Напомним, в скором времени Макги сможет заключить контракт с любой другой командой, как только покинет рынок отказов после отчисления «Далласом».

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, 2,5 подбора и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64, штрафных — 58,5.

Факт отчисления:
«Даллас» прекратил сотрудничество с трёхкратным чемпионом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android