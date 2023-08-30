Названа команда, которая интересуется Джавэйлом Макги после его отчисления «Далалсом»
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«Сакраменто Кингз» может проявить серьёзный интерес к центровому Джавэйлом Макги, который ранее был отчислен руководством «Даллас Маверикс. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в своих социальных сетях.
35-летний баскетболист становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Напомним, в скором времени Макги сможет заключить контракт с любой другой командой, как только покинет рынок отказов после отчисления «Далласом».
В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, 2,5 подбора и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64, штрафных — 58,5.
Факт отчисления:
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