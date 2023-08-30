Источник: Адетокунбо не особо очарован идеей перехода в команду из большого города

Журналист Шон Девени поделился инсайдом от одного из генеральных менеджеров команд НБА по поводу предпочтений звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Руководитель, работающий в команде Западной конференции, отметил, что Адетокунбо не так очарован большими рынками, как другие крупные звезды, и что команды, готовые совершить сделку по его приобретению, если до этого дойдёт, находятся не в тех местах, где болельщики НБА обычно ожидают звёздного обмена», — написал Девени для портала Heavy.

Ранее Яннис открыто заявил, что будет готов покинуть «Милуоки», если организация не продемонстрирует должных усилий по формированию состава, способного бороться за чемпионство. После этого сразу появились слухи о том, что Адетокунбо может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».