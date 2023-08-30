Гилберт Аренас сравнил поведение Янниса Адетокунбо с Коби Брайантом

Трёхкратный участник Матчей всех звёзд НБА, а ныне ведущий собственного шоу Gils Arena, Гилберт Аренас прокомментировал давление звёздного форварда Янниса Адетокунбо на «Милуоки Бакс» по поводу возможного ухода из команды.

«Он сейчас делает то, что делал Коби. Перед тем, как подписать новый контракт с командой, он хочет удостовериться, что у команды такие же чемпионские амбиции, как и у него самого. Он хочет получить множество титулов, чтобы построить своё наследие.

После того, как Коби переподписался с «Лейкерс», а потом оттуда ушло пол-команды, в 2007 году он сказал руководству: либо обменивайте меня, либо делайте команду лучше. После этого «Лос-Анджелесом» был выменян Пау Газоль, вместе с которым Брайант выиграл два чемпионства.

Адетокунбо не хочет тратить время своей карьеры на перестройку», —заявил Аренас на собственном шоу.