Бен Симмонс рассказал о своём желании попасть на Олимпиаду-2024

Австралийский форвард «Бруклин Нетс» Бен Симмонс заявил о своём желании попасть в заявку национальной команды на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Олимпийские игры? Да, конечно, 100 процентов. Я хочу сыграть за сборную в следующем году.

Вот вам экстренная новость — я хочу играть за сборную. Я получаю сообщения от австралийцев вроде: «Эй, ты должен играть прямо сейчас». Что касается меня, я буду играть, когда буду готов.

На самом деле ещё не было такого момента, когда я был физически готов играть за сборную. Но я поставил перед собой цель попасть в олимпийскую сборную в следующем году», — приводит слова Симмонса Andscape.

В минувшем сезоне Симмонсу не удалось полноценно вернуться на свой былой уровень. Он смог сыграть лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.