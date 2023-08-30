Лука Дончич забросил мяч с дальней дистанции, сидя на скамейке

Лидер сборной Словении Лука Дончич во время одной из тренировок забросил мяч в корзину с отскоком от паркета, при этом находясь на скамейке за пределами поля.

Дончич забросил мяч с дальней дистанции, сидя на скамейке:

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.

Сейчас Дончич со сборной Словении выступает на чемпионате мира по баскетболу. После двух туров его команда лидирует в группе F, где также выступают команды Грузии, Венесуэлы и Кабо-Верде.

Ранее Саша Дончич, отец Луки Дончича, высказался о сыне и стартовавшем чемпионате мира по баскетболу.