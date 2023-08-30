Дуэйн Уэйд показал, чем он занимается во время отдыха в Китае

Бывший атакующий защитник, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд показал, чем он занимается во время своего отдыха в Китае.
Уэйд показал, как он проводит время в Китае:
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. В августе он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
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