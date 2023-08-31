Реджи Миллер рассказал, в какой команде ожидал оказаться по итогам драфта НБА — 1987

Член Зала славы баскетбол, пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер признался, что перед драфтом 1987 года был уверен, что окажется в результате в «Филадельфии Сиксерс».
«Помню, как в 1987 году я посещал различные команды. Я не могу вспомнить ни владельца, ни главного тренера «Сиксерс» на тот момент, но они говорили, что выберут меня под 16-м номером [на драфте]. Были великолепные ощущения — всё-таки буду играть с Чарльзом Баркли в одной команде. Это будет потрясающе.
У «Индианы» были другие идеи по поводу 11-го драфт-пика, но они выбрали меня. Честно говоря, был уверен, что стану игроком «Филадельфии» и буду играть в одной команде с Баркли», — заявил Миллер во время прямого эфира в своих социальных сетях.
Как итог, «Индиана Пэйсерс» всё-таки выбрала под общим 11-м номером Реджи Миллера. Тем временем «Филадельфии» задрафтовала под 16-м номером немецкого центрового Кристиана Вельпа, проведшего в НБА три сезона, отыграв в общей сложности 109 матчей, в которых набирал в среднем 3,3 очка, 2,4 подбора и 0,4 передачи.
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