Игрок «Юты» Коллин Секстон заявил о намерениях стать стартовым разыгрывающим команды

Разыгрывающий «Юты Джаз» Коллин Секстон заявил, что намерен выиграть конкуренцию за позицию стартового разыгрывающего команды к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Хочу всем показать, что я вернулся, здоров и готов на все 100 %. Каждый год для меня важен… Этим летом я просмотрел много видеоматериалов — хочу, чтобы у меня была возможность попробовать себя в роли разыгрывающего [«Юты»]. Хочу доказать, что я в состоянии управлять всем», — приводит слова Секстона The Athletic.

Минувший сезон НБА 24-летнего Секстона был охарактеризован травмами. Защитник принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 14,3 очка, 2,9 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 39,3.

Напомним, в сентябре прошлого года «Кливленд Кавальерс» обменял Секстона в «Юту» в рамках сделки с участием звёздного атакующего защитника Донована Митчелла.