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Тренер Кабо-Верде похвалил Луку Дончича, подарившего ему свою футболу после матча

Тренер Кабо-Верде похвалил Луку Дончича, подарившего ему свою футболу после матча
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Главный тренер сборной Кабо-Верде Эммануэль Тровоада высоко оценил жест звёздного разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича, который подарил наставнику африканской команды свою игровую майку после очного матча в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2023. Встреча завершилась победой словенцев со счётом 92:77.

«Я хотел бы похвалить Луку за его жест. Он подарил мне свою футболку в конце игры. Это показывает его уважение к такой команде, как Кабо-Верде, и её спортсменам. Такое поведение воодушевляет нас и даёт нам повод становиться лучше, чтобы мы могли выступать на таких крупных турнирах в будущем», — сказал Тровоада на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Кабо-Верде одержала одну победу в трёх матчах группового этапа и выбыла из борьбы за место в плей-офф.

Момент с Дончичем:
Видео
Лука Дончич забросил мяч с дальней дистанции, сидя на скамейке
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