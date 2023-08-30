Лука Дончич стал самым результативным игроком первого группового этапа ЧМ-2023

Звёздный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич показал лучшую результативность среди всех игроков на первом групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Лидер сборной Словении набирал 30 очков в среднем за игру на первом групповом этапе. Максимальную результативность он показал в матче 1-го тура с командой Венесуэлы — 37 очков.
Лучшим по среднему количеству результативных передач стал разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уейтерс. Он отдавал 8,7 передачи в среднем за матч.
Лидерство по подборам разделили центровые Джошуа Хоукинсон (Япония) и Эди Тавареш (Кабо-Верде). На счету обоих по 12 подборов в среднем за игру.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 30 августа 2023
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