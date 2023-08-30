Юрица Жужа — о победе в контрольном матче: выделю сегодня нашу молодёжь — ребята растут

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа прокомментировал победу своей команды в контрольном матче с турецким клубом «Чагдаш Бодрумспор» (84:82).
«Понятно, что это наша первая игра, так что не обошлось без ошибок. Мы сегодня давали игровое время всем парням, особенно молодым. И мне понравились энергия и напор, которые они продемонстрировали. Именно над этим мы много работали на сборах в тренировочном центре перед выездом в Турцию.
Дебют за основу Кирилла Темирова? Вообще, выделю сегодня нашу молодёжь – ребята здорово прогрессируют. Конечно, есть что ещё улучшать, но тем не менее уже очевидно, что они растут и прибавляют. Если говорить конкретно про Темирова, для меня не стало сюрпризом, что он хорошо себя проявил – он работает с нами уже три недели, и я знаю, на что он способен. Теперь уже его очередь системно доказывать, что в нём мы не ошиблись.
Когда Морган дебютирует за «Локо»? Мы даём ему время набрать форму. Этот матч он пропустил, но в официальных турнирах, конечно, Джордан станет важной частью нашей команды», — приводит слова Жужи официальный сайт краснодарского клуба.
21-летний Кирилл Темиров является воспитанником «Локомотива-Кубань». В своём дебютном матче за основную команду форвард набрал 11 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи.
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