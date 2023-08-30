Определился состав групп второго этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023

Сегодня, 30 августа, завершился первый групповой этап чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определился состав всех групп второго этапа.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Состав групп второго этапа:
группа I: Сербия (3:0 — результат первого этапа), Доминиканская Республика (3:0), Италия (2:1), Пуэрто‑Рико (2:1);
группа J: США (3:0), Литва (3:0), Черногория (2:1), Греция (2:1);
группа К: Словения (3:0), Германия (3:0), Австралия (2:1), Грузия (2:1);
группа L: Испания (3:0), Канада (3:0), Бразилия (2:1), Латвия (2:1).
Напомним, во втором этапе учитываются результаты команд, показанные на первом групповом этапе. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинальную стадию.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 30 августа 2023
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