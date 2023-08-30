Греческие болельщики бурно отпраздновали победу над Новой Зеландией и выход во 2-й этап ЧМ

Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч группы С, в котором сборная Греции обыграла команду Новой Зеландии со счётом 83:74. Победа позволила греческим баскетболистам завоевать путёвку во второй групповой этап.

В Сети появилось видео с празднованием греческими болельщиками важнейшей победы в непростом матче, в котором их команда уступала с разницей в 15 очков, но смогла добиться нужного результата. Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Иоаннис Папапетру, на счету которого 27 очков и шесть подборов.

Во втором этапе сборная Греции выступит в квартете J вместе с командами США, Литвы и Черногории.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.