Райкович: с нашим нынешним бюджетом заменить талант Милутинова и Шведа невозможно

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о новичках команды центровом Тони Джекири, форварде Амате М'Байе и защитнике Мело Тримбле.

«Джекири — классический центр с большим опытом выступлений в Евролиге, в позапрошлом сезоне играл за УНИКС. У Тони есть всё, чтобы стать игроком стартового состава. Он хорошо защищается по всей площадке, в прошлом сезоне набирал в «Фенербахче» порядка пяти очков за игру. Примерно того же ждём от него в ЦСКА, зная, что и более 10 очков для Джекири — не проблема.

М’Бай играет на позиции четвёртого номера. Силён в контактной борьбе, хорошо ведёт мяч и бросает по кольцу, рассчитываю, что он впишется в систему, которую мы хотим построить.

Мело Тримбл — напарник Каспера Уэйра в роли разыгрывающего. Полезен в наборе очков, минувший сезон провёл в китайском клубе из Шанхая. Там придерживаются схожих взглядов на систему игры, так что переучивать Мело вряд ли придётся, он должен нам пригодиться.

Нельзя называть Джекири и Тримбла полноценной заменой Милутинову и Шведу? Да, потому что они сильны другими качествами, назову их командными. Эти игроки — разумный баланс между их желаниями и нашими возможностями. Атакующий талант Николы и Алексея в принципе невозможно заменить с нынешним бюджетом и в нынешней ситуации. Но за счёт перестроения концепции можно уменьшить последствия их ухода», – приводит слова Райковича «Матч ТВ».