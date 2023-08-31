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Роберт Орри предложил, как должна выглядеть статуя Коби Брайанта

Роберт Орри предложил, как должна выглядеть статуя Коби Брайанта
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри предложил решение дилеммы о том, какая версия Коби Брайанта должна быть изображена на статуе у арены «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это будет самая уникальная статуя из всех существующих. На того, кто создаст эту статую, ложится большая нагрузка. Этот монумент должен быть идеальным. Я предлагаю, чтобы на одной стороне был молодой Коби, на другой — более зрелый. Форма и с номером 8, и с номером 24 была выведения из обращения «Лейкерс». Обыграв оба периода игрока, можно создать статую в стиле героя комиксов «Двуликого». Памятник будет изображать молодого и голодного Коби, а также опытного Коби.

Сложность заключается в том, что у него не было одного фирменного движения. У него их было пятьдесят. Будет очень трудно выбрать, что конкретно изобразить. Если бы у меня был выбор, то это было бы что-то со сжатым кулаком. Больше всего людям нравится фотография, на которой Коби стоит на столе с вытянутыми руками. Но для меня каждый раз, когда он сжимал кулак, это означало, что он воодушевлен или работа выполнена», — приводит слова», — приводит слова Орри Sportskeeda.

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