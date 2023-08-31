Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 31 августа

Сегодня, 31 августа, пройдёт седьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа за 17-32 места 31 августа:
Группа О. 10:30 мск. Кабо-Верде – Финляндия.
Группа M. 11:00. Ангола – Китай.
Группа N. 11:45. Новая Зеландия – Мексика.
Группа P. 12:45. Кот-д’Ивуар – Ливан.
Группа О. 14:10. Япония — Венесуэла.
Группа M. 15:00. Южный Судан — Филиппины.
Группа N. 15:30. Египет – Иордания.
Группа P. 16:30. Франция – Иран.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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