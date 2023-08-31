Алекс Абринес: мы должны сыграть ещё лучше, чтобы победить в матче с Латвией

Игрок сборной Испании Алекс Абринес прокомментировал выступление национальной команды на первом групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2023, а также порассуждал о грядущем матче против латышей.
«Мы рады нашим результатам. 3-0? Мы такого не ожидали. Но мы хотели быть в таком положении. Теперь нам предстоят две очень тяжёлые игры, чтобы побороться за выход в следующий раунд. И всё начнется с Латвии, которая преподнесла большой сюрприз, обыграв Францию.
Нам точно нужно сыграть ещё лучше, чтобы победить латышей. Они играют в отличном ритме. У них много трехочковых бросков. У них отличная команда. Они играют жёстко. Они бегают по площадке. Они очень хорошо передвигаются по площадке, и у них много качественных игроков. Мы должны помогать друг другу, обороняясь командно. Если мы будем так действовать, то получим шанс на победу», — приводит слова Абринеса Eurohoops.
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