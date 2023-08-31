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Кори Гауфф рассказала, какой баскетболист НБА повлиял на её карьеру

Кори Гауфф рассказала, какой баскетболист НБА повлиял на её карьеру
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Шестая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, обыгравшая во втором круге US Open 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (6:3, 6:2), рассказал о том, как на неё повлиял лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.

«Та перемена, которая произошла у меня в последние пару недель, кажется людям чем-то невероятным.

Но на самом деле за те две недели, что прошли между Уимблдоном и следующим турниром, в котором я играла, ничего не могло так сильно измениться. Все дело было в ментальности. Думаю, именно этому я научилась, наблюдая за игрой Джимми Батлера на протяжении многих лет», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.

Батлер в минувшем сезоне НБА смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.

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