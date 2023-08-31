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Капитан «Локомотива-Кубань» рассказал о первом контрольном матче команды

Капитан «Локомотива-Кубань» рассказал о первом контрольном матче команды
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Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался по поводу первого товарищеского матча команды в межсезонье.

В первом контрольном матче на сборах в Турции «Локо» переиграл «Чагдаш Бодрумспор» – 84:82.

«В принципе, мы контролировали ход матча почти на всем его протяжении. Даже когда соперники сравнивали счёт или ненадолго вырывались вперед, чувствовалось, что запас прочности у нас есть. И нам каждый раз удавалось оперативно развернуть ситуацию в свою пользу. Сегодня не играли двое наших американских легионеров (Джордан Морган и Девон Акун-Пёрселл – примечание), очень много времени получили наши самые молодые игроки. И они сполна отблагодарили тренеров за доверие. Кирилл Елатонцев набрал 12 очков, а его тёзка Темиров – 11», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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