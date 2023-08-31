«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона

«Локомотив-Кубань» — одна из самых ярких команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Неудачный старт, притирка состава, новый тренер — в Краснодаре со всем этим справились и выдали исторический плей-офф, в котором обыграли ЦСКА в семиматчевом триллере. Да, «Локо» не хватило сил и эмоций на финал с УНИКСом. Но летом команда сохранила почти весь состав, определённо желая добраться до заветного трофея.

Подготовка к новому сезону уже в полном разгаре. Сыгран даже первый товарищеский матч — кубанцы победили «Чагдаш Бодрумспор» со счетом 84:82. А сразу после игры капитан «Локо» Дмитрий Узинский ответил на вопросы «Чемпионата».

Кстати, во многом именно «фактор Узинского» в прошлом сезоне помог «Локо» завоевать серебряные медали – форвард почти неизменно выходил в стартовой пятёрке, а лучше всего проявил себя в решающих матчах сезона, в том числе в исторической победной серии с ЦСКА. Нынешний сезон Узинский начинает в роли одного из лидеров и вожаков команды Александра Секулича.

Дмитрий Узинский Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Дмитрий, какие впечатления от первой игры сезона?

— В принципе, мы контролировали ход матча почти на всем его протяжении. Даже когда соперники сравнивали счёт или ненадолго вырывались вперед, чувствовалось, что запас прочности у нас есть. И нам каждый раз удавалось оперативно развернуть ситуацию в свою пользу. Сегодня не играли двое наших американских легионеров (Джордан Морган и Девон Акун-Пёрселл. — Прим. «Чемпионата»), очень много времени получили наши самые молодые игроки. И они сполна отблагодарили тренеров за доверие. Кирилл Елатонцев набрал 12 очков, а его тёзка Темиров – 11.

— Стала сюрпризом такая уверенная игра победителей Единой молодёжной лиги прошлого сезона?

— Нет, конечно. Елатонцев и так в прошлом сезоне был игроком основы. Кстати, в последнем матче прошлого сезона с УНИКСом в финальной серии он здорово и результативно отработал против очень мощной и опытной передней линии казанцев. Ну а что до Темирова… Он хорошо проявил себя на сборах в Краснодаре. Чувствуется, что парень действует с огромным желанием и готов цепляться за каждый шанс.

— Вам 30 лет. По нынешним баскетбольным меркам — всего ничего. Однако в «Локо» вы самый опытный среди россиян и к тому же капитан. Как-то стараетесь помогать прогрессу и развитию молодых парней?

— Конечно, иногда что-то подсказываю в спортивном или бытовом плане. Прислушиваются. Но, в принципе, в «Локо» во всех командах — не только в основе – классные и профессиональные тренеры. И ребята, которые приходят к нам из молодёжки или из Суперлиги – они во многом уже готовы к самым высоким требованиям Единой лиги ВТБ.

(После паузы.) Хотя знаете… Я, конечно, ни в коем случае не ощущаю себя ветераном. Но время в XXI веке летит так стремительно, что даже четыре-пять лет разницы – это уже разные поколения. Например, для меня стало полным шоком, что один из игроков «Локо» — не буду говорить кто – не смотрел фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром».

Дмитрий Узинский Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— В этом сезоне соперники наверняка будут подходить к матчам с «Локо» с гораздо большей концентрацией, чем в прошлом…

— Удержаться на вершине всегда сложнее, чем её покорить. Хотя прошлой весной мы самую главную вершину так и не покорили, пусть и имели для этого хорошие шансы. Что ж, постараемся порадовать болельщиков в этом сезоне и выступить как можно успешнее. О конкретных задачах говорить не хочу – надо стремиться побеждать в каждом следующем матче, и тогда положительный итоговый результат не заставит себя ждать.

— И всё-таки — кто видится главным конкурентом в борьбе за медали?

— При ответе на этот вопрос сложно быть оригинальным. УНИКС сохранил почти всех лидеров и будет полон решимости защитить титул. Очень здорово укрепился «Зенит». Кое-кто сейчас считает, что ЦСКА без Алексея Шведа и Николы Милутинова уже не тот, но я не из числа этих скептиков. Уверен, армейцы ставят перед собой цель завоевать золотые медали.

Кстати, любопытный момент – никто из первой четвёрки команд не стал менять главного тренера. И это означает, на мой взгляд, что уже с самого начала сезона лидеры Единой лиги ВТБ будут показывать качественный баскетбол. Наверняка остальные команды тоже регулярно будут преподносить сюрпризы и кусать фаворитов.

— «Локо» сохранил не только главного тренера, но и вообще почти весь состав с прошлого сезона. По нынешним баскетбольным временам — большая редкость.

— Надо отдать должное президенту клуба Андрею Ведищеву и нашему спортивному директору Виктору Мелешенко. Переподписать всех легионеров и здорово проявивших себя молодых россиян – это большой селекционный успех. Я действительно не помню, чтобы в последние годы в российском баскетболе была команда, которая сумела бы так здорово пройти межсезонье и сохранить всех лидеров. Ну, может быть, только в ЦСКА нулевых – с Холденом, Лэнгдоном, Смодишем – было что-то подобное.

— Вернёмся к первой игре сезона. Вы всего за 10 минут набрали семь очков, несколько раз завершив домашние заготовки-комбинации «Локо». Как оцениваете свою форму на данный момент?

— Во вторник на предыгровой тренировке нам говорили, что не нужно пытаться форсировать набор формы. Главное — скрупулёзно выполнять рекомендации тренеров по ОФП. Самые важные игры и турниры у нас впереди. Конечно, в Турции мы всё равно будем играть на победу в каждом контрольном матче, но это не самоцель.

Разумеется, очень хотим победить в турнире Kuban Cup, который пройдёт в Краснодаре 14–16 сентября. У нас лучшие болельщики, и они соскучились по команде, а мы – по их поддержке. Но всё-таки оценивать результаты сезона и болельщики, и специалисты, и руководство будут весной – после завершения плей-офф. В прошлом сезоне мы именно на этой стадии показывали свой лучший баскетбол. Надеюсь, так же будет и в сезоне предстоящем.