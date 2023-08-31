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Капитан «Локо» назвал главных фаворитов нового сезона Единой лиги ВТБ

Капитан «Локо» назвал главных фаворитов нового сезона Единой лиги ВТБ
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Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский дал комментарий по поводу фаворитов нового сезона Единой лиги ВТБ.

«УНИКС сохранил почти всех лидеров и будет полон решимости защитить титул. Очень здорово укрепился «Зенит». Кое-кто сейчас считает, что ЦСКА без Алексея Шведа и Николы Милутинова – уже не тот, но я не из числа этих скептиков. Уверен, армейцы ставят перед собой цель завоевать золотые медали. Кстати, любопытный момент – никто из первой четверки команд не стал менять главного тренера.

И это означает, на мой взгляд, что уже с самого начала сезона лидеры Единой лиги ВТБ будут показывать качественный баскетбол. Наверняка остальные команды тоже регулярно будут преподносить сюрпризы и кусать фаворитов», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью:
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
Эксклюзив
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
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