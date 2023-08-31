Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дмитрий Узинский рассказал, чем похожи «Локомотив-Кубань» и ЦСКА образца нулевых

Дмитрий Узинский рассказал, чем похожи «Локомотив-Кубань» и ЦСКА образца нулевых
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский дал комментарий по поводу того, что краснодарская команда сумела сохранить всех своих лидеров в нынешнее межсезонье, сравнив это с тем, как действовал ЦСКА в нулевых.

«Надо отдать должное президенту клуба Андрею Ведищеву и нашему спортивному директору Виктору Мелешенко. Переподписать всех легионеров и здорово проявивших себя молодых россиян – это большой селекционный успех.

Я действительно не помню, чтобы в последние годы в российском баскетболе была команда, которая сумела бы так здорово пройти межсезонье и сохранить всех лидеров. Ну, может быть, только в ЦСКА нулевых – с Холденом, Лэнгдоном, Смодишем – было что-то подобное», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью:
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
Эксклюзив
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android