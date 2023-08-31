Дмитрий Узинский рассказал, чем похожи «Локомотив-Кубань» и ЦСКА образца нулевых

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский дал комментарий по поводу того, что краснодарская команда сумела сохранить всех своих лидеров в нынешнее межсезонье, сравнив это с тем, как действовал ЦСКА в нулевых.
«Надо отдать должное президенту клуба Андрею Ведищеву и нашему спортивному директору Виктору Мелешенко. Переподписать всех легионеров и здорово проявивших себя молодых россиян – это большой селекционный успех.
Я действительно не помню, чтобы в последние годы в российском баскетболе была команда, которая сумела бы так здорово пройти межсезонье и сохранить всех лидеров. Ну, может быть, только в ЦСКА нулевых – с Холденом, Лэнгдоном, Смодишем – было что-то подобное», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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