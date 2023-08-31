Дмитрий Узинский рассказал о своей подготовке перед новым сезоном Единой лиги ВТБ

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский дал комментарий по поводу своей подготовки к новому сезону Единой лиги ВТБ.
«Во вторник на предыгровой тренировке нам говорили, что не нужно пытаться форсировать набор формы. Главное — скрупулёзно выполнять рекомендации тренеров по ОФП. Самые важные игры и турниры у нас впереди. Конечно, в Турции мы всё равно будем играть на победу в каждом контрольном матче, но это – не самоцель. Разумеется, очень хотим победить в турнире Kuban Cup, который пройдёт в Краснодаре 14-16 сентября.
У нас самые лучшие болельщики, и они соскучились по команде, а мы – по их поддержке. Но всё-таки оценивать результаты сезона и болельщики, и специалисты, и руководство будут весной – после завершения плей-офф. В прошлом сезоне мы именно на этой стадии показывали свой лучший баскетбол. Надеюсь, так же будет и в сезоне предстоящем», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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