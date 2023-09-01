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Бывший игрок НФЛ — об Адетокунбо: Яннис может принести «Лейкерс» 19-й и 20-й титулы

Бывший игрок НФЛ — об Адетокунбо: Яннис может принести «Лейкерс» 19-й и 20-й титулы
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Бывший игрок НФЛ, ныне соведущий программы Скипа Бэйлесса Кейшон Джонсон предположил, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рано или поздно может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда «Лейкерс» хотят заполучить суперзвезду, они сделают всё возможное, чтобы заполучить её. Яннис Адетокунбо может принести команде 19-й и 20-й титулы в истории», — заявил Джонсон в эфире шоу UNDISPUTED.

Напомним, ранее известный инсайдер Марк Стайн сообщил о том, что Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 51,93 млн). В сезоне-2023/2024 тяжёлый форвард заработает $ 45,64 млн.

Кроме «Лейкерс» есть ещё одна команда:
Названы два клуба НБА, куда может перейти Яннис Адетокунбо
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