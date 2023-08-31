Таннасис Адетокунбо высказался по поводу того, что звёзды НБА пропускают ЧМ-2023
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Игрок сборной Греции Таннасис Адетокунбо высказался по поводу того, что звёздные игроки НБА пропускают чемпионат мира — 2023.
«Эта линия мышления применима только к команде США. Нигде больше она не применяется. Я не думаю, что Южный Судан не счастлив, получив первую в своей истории победу на Кубке мира. Или посмотрите на то, как развивается Доминиканская Республика. Я не думаю, что это относится к нам, другим командам», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Слова Тоннасиса о своей роли:
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