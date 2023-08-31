Никола Вучевич высказался о Лонзо Болле, который пропустит очередной сезон НБА

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич высказался о товарище по команде Лонзо Болле, который не выступает с начала прошлого года. Игрок полностью пропустил минувший сезон из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что он пропустит сезон-2023/2024.
«Нельзя не сочувствовать этому парню. Он действительно хороший игрок. Сейчас ему очень сложно. А ведь он был настроен очень позитивно [по поводу возвращения в строй]. Он продолжает пытаться найти способ вернуться на площадку. Есть много такого, чего многие не видят. Например, как он проходит реабилитацию. Вы не можете видеть всего, что он делает, чтобы вернуться в строй. Травмы – это худшая часть карьеры игрока. Каждому хочется играть. Да, карьеры стали длиннее, но они по-прежнему коротки», — приводит слова Вучевича Yahoo Sports.
Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»:
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