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Журналистка назвала игрока «Сиксерс», из-за которого Харден хочет покинуть команду

Журналистка назвала игрока «Сиксерс», из-за которого Харден хочет покинуть команду
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден недоволен тем, что в команде его считают вторым номером. По этой причине он желает покинуть клуб. С таким мнением выступила журналистка Рэйчел Николс.

«Он всё ещё думает, что должен быть ведущим шоу. Причина, по которой он вообще захотел уехать из «Филадельфии», заключается в том, что прямо сейчас шоу руководит Джоэл Эмбиид», — сказала Николс в эфире UNDISPUTED.

Напомним, недавно Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с генеральным менеджером «Филадельфии» Дэрилом Мори, назвав его «лжецом» и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

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