Журналистка назвала игрока «Сиксерс», из-за которого Харден хочет покинуть команду

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден недоволен тем, что в команде его считают вторым номером. По этой причине он желает покинуть клуб. С таким мнением выступила журналистка Рэйчел Николс.
«Он всё ещё думает, что должен быть ведущим шоу. Причина, по которой он вообще захотел уехать из «Филадельфии», заключается в том, что прямо сейчас шоу руководит Джоэл Эмбиид», — сказала Николс в эфире UNDISPUTED.
Напомним, недавно Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с генеральным менеджером «Филадельфии» Дэрилом Мори, назвав его «лжецом» и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
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