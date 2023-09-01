Рэджон Рондо назвал величайший момент в карьере

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Рэджон Рондо признался, что празднование чемпионства в сезоне-2019/2020 вместе с сыном было величайшим моментом в его спортивной карьере.
«Это был величайший момент в моей спортивной карьере. Я хотел, чтобы мой сын всё увидел. Это было самое приятное чувство на свете», — сказал Рондо на канале JJ Redick в YouTube.
Напомним, в финале сезона-2019/2020 «Лос-Анджелес Лейкерс», за который тогда выступал Рондо, победил «Майами Хит» (4-2).
Рондо является двукратным чемпионом НБА. Помимо «Лейкерс», за время карьеры выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».
Рондо и Джеймс тренируют старшеклассников на турнире Nike:
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