Защитник «Милуоки» Пэт Коннотон рассказал, за счёт чего Яннис Адетокунбо добился успеха

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон высказался о своём звёздном одноклубнике, тяжёлом форварде Яннисе Адетокунбо.

«Яннис добился того, что он имеет, благодаря количеству часов, которые он проводил в тренажерном зале. Он занимался этим, поскольку хотел быть лучшим игроком», — заявил Коннотон в шоу Dan Patrick Show.

Напомним, известный инсайдер Марк Стайн сообщил о том, что Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 51,93 млн). В сезоне-2023/2024 тяжёлый форвард заработает $ 45,64 млн.

Ранее бывший игрок НФЛ, ныне соведущий программы Скипа Бэйлесса Кейшон Джонсон предположил, что Яннис Адетокунбо рано или поздно может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс».