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Чемпион НБА — об отъезде Дуайта Ховарда на Тайвань: он поступил по-умному

Чемпион НБА — об отъезде Дуайта Ховарда на Тайвань: он поступил по-умному
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Детройт Пистонс» (1989, 1990), «Чикаго Буллз» (1996) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000) Джон Салли высказался по поводу центрового Дуайта Ховарда, проведшего прошлый сезоне в тайваньской лиге.

«Он поступил по-умному — имею в виду то, что он делал на Тайване. И вот что забавно: Китай как бы очень важен для НБА, но играть на Тайване, где происходили забавные вещи, оказалось очень простым решением для Дуайта.

Думаю, он улучшил своё понимание этого мира, переехав и играя в другом месте. Он принял это и показал свой харизматичный образ жизни. Это был действительно хороший шаг с его стороны», — приводит слова Салли инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

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