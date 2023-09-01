Андре Драммонд рассказал, в чём он лучше любого игрока НБА

30-летний центровой «Чикаго Буллз» Андре Драммонд признался, что видит себя величайшим баскетболистом по игре на подборах в НБА.

«Я лучший подбирающий игрок в истории и добился больших успехов за время карьеры. Думаю, у меня есть шанс попасть в Зал славы», — сказал Драммонд в The Comfortable Pod podcast.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Драммонд принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 5,9 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 0,5 передачи. В «Чикаго» Андре выступает с лета прошлого года. Дважды он принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

Андре Драммонд спас сына от утопления:

Ранее Драммонд выступил с обращением к молодым игрокам Национальной баскетбольной ассоциации.