Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ричард Джефферсон: разрыв между Карри и Джонсоном больше, чем между Брайантом и Джорданом

Ричард Джефферсон: разрыв между Карри и Джонсоном больше, чем между Брайантом и Джорданом
Комментарии

Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай прокомментировали недавние слова лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Ранее Карри заявил, что считает себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории

«Да, Стеф вправе считать, что претендует на это. Но Мэджик Джонсон явно далеко впереди. Разрыв между ним и Мэджиком, на мой взгляд, больше, чем разрыв между Коби Брайантом и Майклом Джорданом», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

«Статистика Мэджика просто невероятна. Все эти титулы MVP. Почти каждый год. Стеф не такой», — добавил Фрай.

Стефен Карри продемонстрировал навыки игры в волейбол:

Мнение Джордана:
Майкл Джордан не согласился с мнением, что Стефен Карри — лучший разыгрывающий всех времён
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android