Ричард Джефферсон: разрыв между Карри и Джонсоном больше, чем между Брайантом и Джорданом
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Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон и Ченнинг Фрай прокомментировали недавние слова лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Ранее Карри заявил, что считает себя и Мэджика Джонсона лучшими разыгрывающими в истории
«Да, Стеф вправе считать, что претендует на это. Но Мэджик Джонсон явно далеко впереди. Разрыв между ним и Мэджиком, на мой взгляд, больше, чем разрыв между Коби Брайантом и Майклом Джорданом», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.
«Статистика Мэджика просто невероятна. Все эти титулы MVP. Почти каждый год. Стеф не такой», — добавил Фрай.
Стефен Карри продемонстрировал навыки игры в волейбол:
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