Игрок сборной Южного Судана, травмировавший Симанича, прокомментировал инцидент
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Форвард сборной Южного Судана Нуни Омот, в очном матче травмировавший игрока сборной Сербии Боришу Симанича, высказался об инциденте.
«Я слышал, что в итоге он попал в больницу. Приношу свои извинения, я не хотел грязно играть. Надеюсь, он быстро поправится. Я молюсь за него, он будет в моих молитвах.
Я не грязный игрок, я никогда не был грязным игроком. От всего сердца приношу свои искренние извинения всем, кто смотрел игру, и особенно игроку», — приводит слова Омота Basket News.
Инцидент произошёл за две минуты до конца матча, закончившегося уверенной победой сербов со счётом 115:83. Симанич получил удар по почкам, после чего был отвезён в больницу. Сербский форвард выбыл до конца чемпионата мира.
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