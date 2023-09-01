Игрок сборной Южного Судана, травмировавший Симанича, прокомментировал инцидент

Форвард сборной Южного Судана Нуни Омот, в очном матче травмировавший игрока сборной Сербии Боришу Симанича, высказался об инциденте.

«Я слышал, что в итоге он попал в больницу. Приношу свои извинения, я не хотел грязно играть. Надеюсь, он быстро поправится. Я молюсь за него, он будет в моих молитвах.

Я не грязный игрок, я никогда не был грязным игроком. От всего сердца приношу свои искренние извинения всем, кто смотрел игру, и особенно игроку», — приводит слова Омота Basket News.

Инцидент произошёл за две минуты до конца матча, закончившегося уверенной победой сербов со счётом 115:83. Симанич получил удар по почкам, после чего был отвезён в больницу. Сербский форвард выбыл до конца чемпионата мира.