Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ричард Шерман предложил идею обмена с Энтони Дэвисом и Яннисом Адетокунбо

Ричард Шерман предложил идею обмена с Энтони Дэвисом и Яннисом Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-звезда НФЛ, а ныне соведущий шоу Undisputed на телеканале Fox Sports, Ричард Шерман предложил идею о том, как звёздный форвард Яннис Адетокунбо может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Что есть у «Лейкерс», что они могут обменять? Энтони Дэвис только что подписал контракт. Вероятно, сумма его контракта совпадает с цифрами в контракте Янниса, и это именно то, что Роб Пелинка мог бы сделать. Нельзя совершить обмен до декабря, потому что он только что подписал продление контракта, но может ли это произойти потом? Яннис и Леброн Джеймс? В этом есть потенциал», — заявил Шерман на шоу Undisputed.

Недавно, Яннис заявил, что не будет оставаться в «Милуоки Бакс» до конца карьеры, если те не проявят достаточных усилий для построения чемпионского состава.

Материалы по теме
Бывший игрок НФЛ — об Адетокунбо: Яннис может принести «Лейкерс» 19-й и 20-й титулы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android