Ричард Шерман предложил идею обмена с Энтони Дэвисом и Яннисом Адетокунбо

Экс-звезда НФЛ, а ныне соведущий шоу Undisputed на телеканале Fox Sports, Ричард Шерман предложил идею о том, как звёздный форвард Яннис Адетокунбо может перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Что есть у «Лейкерс», что они могут обменять? Энтони Дэвис только что подписал контракт. Вероятно, сумма его контракта совпадает с цифрами в контракте Янниса, и это именно то, что Роб Пелинка мог бы сделать. Нельзя совершить обмен до декабря, потому что он только что подписал продление контракта, но может ли это произойти потом? Яннис и Леброн Джеймс? В этом есть потенциал», — заявил Шерман на шоу Undisputed.
Недавно, Яннис заявил, что не будет оставаться в «Милуоки Бакс» до конца карьеры, если те не проявят достаточных усилий для построения чемпионского состава.
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