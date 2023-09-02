Лука Дончич: впервые увидел, чтобы давали технический фол за бросок после свистка

Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал победу в матче с Австралией (91:80), а также назвал двух главных фаворитов чемпионата мира по его мнению.

«Это была очень тяжёлая игра. Австралии нужно было побеждать, несмотря ни на что. У них отличная команда и отличные игроки, но я очень горжусь тем, как мы играли сегодня. Все держались вместе, несмотря ни на что. Они постоянно сдваивались на мне при каждом владении, но мои партнёры всё делали правильно. Мы держались вместе, и я думаю, что мы — отличная команда.

Я получил 3 фола за 8 минут до конца 2-й четверти. Это был первый раз, когда я увидел, как дают технический фол, когда ты бросаешь мяч после свистка.

Думаю, США и Канада — главные фавориты турнира. Мы проходим игру за игрой, и я не знаю, где мы окажемся в конце, но я могу заверить вас, что мы будем выкладываться на все сто процентов в каждом матче, как вы видели сегодня. Это была очень важная игра, и мы отдали все силы», — рассказал Дончич на пресс-конференции после матча.