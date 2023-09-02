Анонимный источник: команды не выстраиваются в очередь, чтобы выменять Лилларда

Анонимный управленец команды НБА рассказал о причинах, почему никто не рвётся заполучить звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Я не думаю, что кому-то нравится идея, что Дэмьен навязал «Портленду» своё желание перейти в команду, у которой нет требуемых ресурсов. Данная ситуация — плохой прецедент, который мы видим всё чаще.

Но даже если бы Лиллард не настаивал на «Майами», то кто мог бы пойти на подобную сделку? Может, «Бруклин»? Не так много команд готовы отдать несколько своих игроков и драфт-пики за 33-летнего игрока, который стал чаще травмироваться и обладает огромным контрактом.

Руководители не хотят, чтобы их игроки сами выбирали направление обменов», — приводит слова управленца Heat Nation.