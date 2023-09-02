Джейсон Тейтум провёл тренировку с Полом Пирсом и Заком Лавином
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум провёл индивидуальную тренировку с легендой «Бостона» Полом Пирсом и атакующим защитником «Чикаго Буллз» Заком Лавином. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Попытки Тейтума увенчались успехом?
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