«Милуоки Бакс» подписал брата Янниса Адетокунба Алекса

«Милуоки Бакс» подписали контракт с младшим братом звёздного форварда Янниса Адетокунбо Алексом, сообщает журналист Майкл Скотто в своих социальных сетях.

Игрок присоединится к двум своим старшим братьям Танасису и Яннису в тренировочном лагере к грядущему сезону НБА. 22-летний игрок минувший сезон провёл в фарм-клубе «Милуоки» «Висконсин Хёрд» в G-лиге. До этого он выступал в команде в фарм-команде «Торонто Рэпторс» «Рапторс 905. А начал свою профессиональную карьеру игрок в испанском клубе „Укам Мурсия“.

Игрок обладает ростом в 203 сантиметра и весит 97 килограмм, выступая на позиции лёгкого форварда. Участвовал в челлендже навыков во время уик-енда Матча всех звёзд, играя в команде братьев Адетокунбо.