«Милуоки Бакс» подписал брата Янниса Адетокунба Алекса
Поделиться
«Милуоки Бакс» подписали контракт с младшим братом звёздного форварда Янниса Адетокунбо Алексом, сообщает журналист Майкл Скотто в своих социальных сетях.
Игрок присоединится к двум своим старшим братьям Танасису и Яннису в тренировочном лагере к грядущему сезону НБА. 22-летний игрок минувший сезон провёл в фарм-клубе «Милуоки» «Висконсин Хёрд» в G-лиге. До этого он выступал в команде в фарм-команде «Торонто Рэпторс» «Рапторс 905. А начал свою профессиональную карьеру игрок в испанском клубе „Укам Мурсия“.
Игрок обладает ростом в 203 сантиметра и весит 97 килограмм, выступая на позиции лёгкого форварда. Участвовал в челлендже навыков во время уик-енда Матча всех звёзд, играя в команде братьев Адетокунбо.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
07:37
-
07:20
-
06:54
-
06:14
-
05:57
-
05:40
-
05:16
-
04:26
-
03:21
-
02:36
-
01:21
-
00:42
-
00:11
- 1 сентября 2023
-
23:03
-
22:48
-
22:23
-
22:06
-
21:23
-
21:00
-
20:01
-
19:07
-
18:23
-
17:54
-
17:30
-
17:09
-
16:59
-
16:47
-
15:58
-
15:15
-
14:47
-
14:22
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:02
Партнерский контент