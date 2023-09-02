Тренер сборной Латвии — о победе над Испанией: возможно, это наше лучшее выступление
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Главный тренер сборной Латвии Лука Банки прокомментировал важную победу своей команды в матче второго группового этапа чемпионата мира с Испанией (74:69). Победа сохранила шансы латвийской национальной команды на выход в четвертьфинал.
«Ещё один исторический, памятный вечер для нас. Мы уже вошли в историю латвийского баскетбола. Честно говоря, было несколько разочаровывающих моментов из-за трудностей, с которыми мы столкнулись, особенно в конце третьей четверти, когда нам не удалось сдерживать натиск Испании.
Но я бы сказал, что с точки зрения последовательности, возможно, это наше лучшее выступление и мы заслужили эту победу, которая теперь даёт нам возможность думать о выходе в плей-офф», — приводит слова Банки Eurohoops.
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