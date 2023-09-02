Матыцин: тренировочный центр «Локо» — это тот стандарт, к которому все должны стремиться

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился впечатлениями от посещения молодёжного тренировочного центра (МТЦ) «Локомотива-Кубань».
«Считаю, МТЦ «Локомотив-Кубань» представляет собой современный стандарт организации подготовки молодых спортсменов. Люди здесь работают с душой, профессионализмом, любовью к своему виду спорта и уважением к истории.
На что обратил внимание в первую очередь? Когда заходишь в академию, сразу видишь, насколько история клуба богата достижениями. И каждый, кто становится её частью, понимает, с одной стороны, что он принимает большую ответственность, а с другой – какие большие перед ним открываются перспективы. Также везде, где бы мы ни побывали, – будь то спортзал, восстановительный центр, гостиница, ресторан – есть ощущение дома. Здесь нет ничего лишнего. Это не временное место проживания и тренировок, а дом, в котором уютно, комфортно и чисто. Так и должно быть. Спорт – норма жизни, и подобные объекты должны быть нормой организации и тренировочного процесса, и досуга, и восстановления для молодых — и не только — спортсменов.
Чего пожелаю воспитанникам «Локомотива-Кубань»? Да, сегодня очень важный день в жизни нашей страны. 1 сентября – начало нового учебного и спортивного года. Хочу пожелать, прежде всего, радости от дела, которым занимаются ребята, побед и гордости за то, что они являются членами большого коллектива. Новый сезон – новые возможности. И пусть все загаданные мечты, как в канун Нового года, сбудутся!» — приводит слова Матыцина сайт краснодарского клуба.
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