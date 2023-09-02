Уэйр — о поражении от «Локо» в плей-офф: ощущали себя первыми, будто уже всё решено

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался о причинах неудачного выступления команды в прошлом сезоне, а также рассказал о настрое на новый сезон Единой лиги ВТБ.
«Почему ЦСКА здорово выглядел в регулярном чемпионате, но не добился успеха в плей-офф? Сложно выделить одну причину, против нас сыграло несколько факторов. В предстоящем сезоне нам нужно воспользоваться этим опытом, как поворотной точкой. Важно понять: как бы ни проходил регулярный чемпионат, в плей-офф всё начинается сначала. Думаю, сейчас мы это осознали, а вот в прошлом году, похоже, нет. Подошли к решающей стадии, ощущая себя первыми, будто всё уже решено. «Локомотив» же просто играл старательнее, больше хотел победить. И добился цели.
Какая у меня лично мотивация в предстоящем сезоне? Хочу вернуть ЦСКА обратно на вершину. Нужно побеждать, оставить позади эти осечки, когда «Зенит» обыграл нас, уступая 1-3, когда «Локо» превзошёл нас в полуфинале. У меня достаточно мотивации. Я вообще считаю себя профессионалом и победителем, меня не требуется настраивать дополнительно. Но если уж настаивать на каком-то стимуле, то это, повторяю, возвращение ЦСКА в чемпионы», — приводит слова Уэйра «Матч ТВ».
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