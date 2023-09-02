Тренер сборной Канады назвал лучших защитников на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес высказался о предстоящем матче за выход в плей-офф чемпионата мира с командой Испании, а также назвал, по его мнению, лучших защитников на турнире.

«Испания готова к конкуренции. Они также были подбиты, так что это будет борьба двух зверей, борющихся за жизнь. Игра будет весёлой. Это большая возможность для нас. Если бы месяц назад вы сказали, что мы будем бороться с Испанией за выход в четвертьфинал, я бы согласился на такой исход.

Судейство здесь отличается [от НБА], без сомнений. Мы постоянно даём Диллону Бруксу самые сложные задачи, и нужно отдать ему должное. Очевидно, ему нельзя допускать фолы, но я доверяю ему и Лу [Лугенцу Дорту], лучшим защитникам на чемпионате мира», — приводит слова Фернандеса издание Basket News.