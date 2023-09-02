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Источник: Яннис Адетокунбо может присоединиться к «Чикаго Буллз» в 2025 году

Источник: Яннис Адетокунбо может присоединиться к «Чикаго Буллз» в 2025 году
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Греческий форвард Яннис Адетокунбо, выступающий за «Милуоки Бакс», стал объектом новостей о потенциальном усилении «Чикаго Буллз». Обозреватель The Athletic Дарнелл Мэйберри высказал предположение о тонкостях возможной сделки, включающей в себя обмен Зака Лавина.

Согласно информации источника, когда Яннис станет неограниченно свободным агентом в 2025 году, «Буллз» намерены сделать предложение. «Чикаго» проверили обменную стоимость Лавина, и они не боятся совершить обмен.

Самое раннее, когда Адетокунбо может стать свободным агентом — 2025 год. Грек выступает за «Милуоки Бакс» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2021 году, тогда же став самым ценным игроком финала. Зак Лавин выступает за «Чикаго Буллз» с 2017 года.

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