ФИБА представила рейтинг баскетболистов, у которых наивысшие шансы стать MVP ЧМ-2023

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила изменения в рейтинге на звание MVP чемпионата мира – 2023 по баскетболу.

Напомним, данная таблица демонстрирует шансы игрока стать MVP соревнований. ФИБА одним из главных факторов для достижения этой цели считает возможность команды баскетболиста выиграть турнир или занять призовое место. В последние годы MVP ЧМ становился один из игроков команды-чемпиона.

Рейтинг MVP ЧМ-2023 от ФИБА:

1. Лука Дончич (Словения).

2. Шей Гилджес-Александер (Канада).

3. Энтони Эдвардс (США).

4. Деннис Шрёдер (Германия).

5. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская республика).

6. Вилли Эрнангомес (Испания).

7. Богдан Богданович (Сербия).

8. Джош Гидди (Австралия).

9. Остин Ривс (США).

10. Артурс Загарс (Латвия).

11. Йонас Валанчюнас (Литва).

12. Никола Вучевич (Черногория).