Очень важный игровой день. Далее — плей-офф!

Продолжит ли побеждать Словения, реабилитируется ли Канада после поражения? ЧМ-2023 — LIVE

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Сегодня, 3 сентября, будет сыграно восемь матчей. Первая игра начнётся в 10:30 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Германия — Словения и Испания — Канада, запланированных на 14:10 и 16:30 мск соответственно.

Ниже представлено расписание остальных матчей игрового дня.

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