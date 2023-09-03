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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 3 сентября: онлайн-трансляция матчей Германия — Словения, Испания — Канада

Продолжит ли побеждать Словения, реабилитируется ли Канада после поражения? ЧМ-2023 — LIVE
Артемий Берстенев
Продолжит ли побеждать Словения?
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Очень важный игровой день. Далее — плей-офф!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

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Сегодня, 3 сентября, будет сыграно восемь матчей. Первая игра начнётся в 10:30 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Германия — Словения и Испания — Канада, запланированных на 14:10 и 16:30 мск соответственно.

ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Германия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа L. 2-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Испания
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ниже представлено расписание остальных матчей игрового дня.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Австралия
Перерыв
54 : 37
Грузия
Австралия: Миллз - 16, Экзам - 8, Рит - 8, Гидди - 6, Инглс - 6, Кэй - 5, Грин - 3, Тибулл - 2, Дэниэлс, Гоулдинг, Кукс, Уайт
Грузия: Шермадини - 12, Битадзе - 9, Макфадден - 8, Мамукелашвили - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе - 2, Лука, Цинцадзе, Санадзе, Турдзиладзе, Беришвили, Шенгелия
ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Италия
1-я четверть
25 : 15
Пуэрто-Рико
Италия: Тонут - 6, Списсу - 3, Фонтеккио - 2, Мелли, Риччи, Спаньоло, Полонара, Диуф, Северини, Прочида, Пайола, Датоме
Пуэрто-Рико: Ромеро - 4, Пинейро, Холланд, Кондитт, Ховард, Томпсон, Форд, Рейес, Ортиз, Торо Барэа, Уейтерс, Томпсон
ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 11:40 МСК
Греция
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа L. 2-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Бразилия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:40 МСК
США
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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